Morte investite, fiaccolata a Roma per ricordare Gaia e Camilla

C'era in prima fila Edward von Freymann, il papà di Gaia, alla fiaccolata in memoria della figlia e dell'amica Camilla Romagnoli, travolte e uccise a Ponte Milvio, a Roma, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre. La manifestazione, organizzata dai compagni di scuola delle due 16enni, ha fatto prima tappa davanti al murales dedicato alle due giovanissime per una preghiera, per poi proseguire prima sotto casa di Camilla e dopo al Liceo De Sanctis. Infine un passaggio anche davanti a casa di Gaia, per concludersi alla Chiesa del Preziosissimo Sangue. Un centinaio i partecipanti che hanno sfilato con candele rosa e fiori: tra loro i compagni di classe delle due giovanissime, i loro genitori e i docenti. A costoro si sono uniti gli abitanti del quartiere Fleming-Tor di Quinto