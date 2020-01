Morte investite a Roma, difensori: Genovese non è un killer, merita rispetto

"Pietro Genovese non è il killer descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze". Lo affermano gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, difensori del giovane accusato dell'omicidio stradale di Gaia e Camilla. "E' una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. A ora non abbiamo presentato istanza di attenuazione della misura cautelare. Rifletteremo anche su un eventuale ricorso al Riesame", spiegano.