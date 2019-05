Monterotondo, uomo muore per una ferita alla testa: fermata la figlia 19enne

Un 42enne di Monterotondo (Roma) è morto in ospedale per una ferita alla testa causata, secondo gli investigatori, dalla figlia 19enne. La giovane stava uscendo di casa con la madre e il padre avrebbe cercato di fermarle con modi aggressivi. La ragazza avrebbe quindi preso un coltello da cucina per convincerlo a non avvicinarsi. Ne sarebbe nata una violenta colluttazione e un fendente avrebbe colpito l'uomo alla nuca, recidendo un'arteria.