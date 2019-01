Milioni di sacchetti non biodegradabili sequestrati tra Roma e L'Aquila

Milioni di sacchetti in polietilene per la spesa con la falsa dicitura "biodegradabile e compostabile", per complessive 8 tonnellate, sono stati sequestrati in 30 negozi nelle province di Roma e L'Aquila. Le analisi chimiche hanno rivelato che i sacchetti non erano idonei all'utilizzo e alla commercializzazione. I carabiniei hanno contestato a 19 persone i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e gestione illecita di rifiuti.