Metro C Roma, Consorzio a governo: "Subito commissario" 

La Metro C di Roma è in "paralisi operativa e gestionale" e serve in tempi rapidi "un commissario straordinario come per le grandi opere previste dal dl Semplificazione". E' quanto chiede il Consorzio Metro C in una lettera indirizzata a Giuseppe Conte, ai ministri Paola De Micheli e Roberto Gualtieri, al sindaco Virginia Raggi e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Il consorzio denuncia "una grave inerzia: le talpe ferme rischiano danni".