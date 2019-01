Meningite, un ragazzo di 15 anni muore al Policlinico di Roma

Un ragazzo di 15 anni è morto a Roma per una forma di meningite. Il giovane era ricoverato al reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I, dove era arrivato lunedì mattina. "Il decesso è dovuto a una sepsi meningococcica", scrive in una nota l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, precisando che sono già scattate le procedure di profilassi tra i familiari e gli amici che sono stati in contatto con il quindicenne.