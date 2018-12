Maxirogo Roma, Costa: no situazione emergenza, continua monitoraggio

"La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze, quindi non ci sarà alcuna ordinanza sanitaria. Inoltre, Arpa Lazio ha monitorato le centraline e il sistema è sotto monitoraggio: non ci sono emergenze. Ci sentiamo di rassicurare, ma continua il monitoraggio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in conferenza stampa, dopo aver visitato il Tmb di via Salaria andato a fuoco nella notte.