Manuel Bortuzzo, Pg Cassazione chiede appello bis su premeditazione

Il Pg della Cassazione ha chiesto di riaprire il processo a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, condannati a 14 anni e 8 mesi per il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, finito in un raid punitivo dopo un rissa alla quale non aveva preso parte avvenuta alla periferia di Roma la notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Per il Pg si deve rivalutare l'elemento della premeditazione del tentato omicidio di Bortuzzo.