Maltempo, tromba dʼaria a Fiumicino: morta una donna in auto | Anziano travolto da acqua e fango ad Arezzo

Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d'aria. Il vento avrebbe provocato un incidente ad una vettura, sbalzata via, che stava percorrendo via Coccia di Morto, provocando la morte di una donna, di giovane età, che era al suo interno. Non si hanno altri ragguagli sulla dinamica. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, è già stato informato di quanto accaduto.

La vittima aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, ma la tromba d'aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l'ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica ed una recinzione.



La tromba d'aria, poco prima delle 3, ha causato danni ad abitazioni, ad un distributore di carburante, semi distrutto, e ad altre auto parcheggiate sulla stessa strada dove è avvenuta la tragedia. Una vettura è stata sollevata ed è finita accartocciata su un guard rail. L'arteria, che collega Fiumicino con Focene, è al momento interrotta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani e la protezione civile. La furia del vento ha fatto volare nell'area detriti e vegetazione.



Allagate stazioni della metropolitana - Acqua viene segnalata dall'Atac alle stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro. "I treni - spiega la municipalizzata per il trasporto pubblico - non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino".



Anziano travolto dall'acqua nell'Aretino - E' stato ritrovato morto l'uomo di 72 anni disperso dalla serata di sabato a Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l'auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo stamani intorno alle 8.10. L'uomo si trovava in mezzo al fango e ai detriti, non lontano dalla propria auto che è stata travolta dalla piena e che al momento deve essere ancora recuperata.

