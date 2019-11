Maltempo Roma, centinaia interventi di Protezione civile e pompieri

Sono stati 50 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per fronteggiare il Maltempo delle ultime ore. In particolare hanno riguardato alberature e rimozione di rami caduti, che ostruivano la viabilità. Gran lavoro anche per i vigili del fuoco che sono intervenuti in almeno 160 chiamate da parte della popolazione e anche per salvare persone rimaste bloccate in auto per allagamenti.