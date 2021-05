Mafia, maxiprocesso ai Casamonica: chieste condanne per oltre 630 anni

ansa

La Procura di Roma ha richiesto condanne per oltre oltre 630 anni di carcere nell'ambito del maxiprocesso a carico del clan dei Casamonica. In totale gli imputati sono una quarantina e sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, estorsione, usura e detenzione illegale di armi. Chiesti, nello specifico, 30 anni per Giuseppe, Luciano e Domenico Casamonica, 26 e 25 anni per Domenico e Ottavio Spada.