Mafia Capitale, pg Cassazione: confermare condanne appello

La procura generale della Cassazione, nell'ambito del processo Mafia Capitale, chiede la conferma delle condanne in appello per l'ex terrorista nar Massimo Carminati, l'imprenditore delle cooperative Salvatore Buzzi e gli altri imputati. In 32 hanno presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado sul 416 bis, ossia il reato di associazione di stampo mafioso. L'accusa chiede di rivedere solo le posizioni di Franco Panzironi e Roberto Lacopo.