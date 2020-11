Maestre in quarantena, i genitori cercano i supplenti: “Pronti a pagarli” 

Nella scuola elementare Quasimodo di Roma non ci sono maestre. Alcune insegnanti sono in quarantena da oltre un mese e i genitori cercano disperatamente supplenti. "Siamo pronti a pagarli", è l'appello a "Mattino Cinque" di alcune mamme e papà che vogliono permettere ai loro figli di proseguire con le lezioni.

"Siamo in una situazione di emergenza, dove il diritto allo studio viene negato ai bambini", spiega ai microfoni del programma di Canale 5 il papà di un'alunna. "Una maestra in pensione si è resa già disponibile per fare le lezioni gratuitamente", conclude l'uomo.