Litorale laziale, nessuno rispetta le regole in spiaggia: “Inutile indossare la mascherina”

"Fino a un mese fa portavo la mascherina, adesso credo non ce ne sia più bisogno". E' la testimonianza, a "Dritto e Rovescio", di una bagnante che come la maggior parte delle persone in spiaggia sul litorale laziale non rispetta le regole previste per scongiurare il contagio da coronavirus.

Spiagge prese d'assalto, assembramenti e mancanza di mascherine è questa la situazione anche se i titolari degli stabilimenti balneari assicurano di fare tutto il possibile per far rispettare le disposizioni di legge. All'ingresso è obbligatoria la misurazione della temperatura e tutti i lettini sono posizionati a un metro e mezzo dall'altro. "Noi li sistemiamo cosi, poi i clienti li spostano", si giustifica in questo modo, infine, la titolare di un lido.