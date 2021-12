Lazio, l'ordinanza della Regione: test ai sanitari ogni 10 giorni e obbligo di mascherina all'aperto

Ansa

Test per gli operatori sanitari ogni dieci giorni, per intercettare subito eventuali positività, e obbligo di mascherina all'aperto per tutti, a partire dal 23 dicembre fino al 23 gennaio. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, secondo cui "si tratta di una misura precauzionale, ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo".