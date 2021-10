Lazio, anti-influenza e Covid: via alle procedure già da lunedì

Ansa

Nel Lazio già da lunedì i medici di famiglia saranno in grado di dare il via alle procedure per somministrare contemporaneamente dosi di vaccino anti-influenzale e anti-Covid ai loro pazienti over 80. Potranno chiedere le dosi del vaccino anti-influenzale, aprire le prenotazioni per gli ultra ottantenni e procedere alla co-somministrazione.