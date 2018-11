" Vi prego restituitemi la cartella clinica di mio figlio ": è l'accorato appello che un papà, Antonino Filannino , ha rivolto ai ladri che hanno rubato i bagagli all'interno della sua auto, a Roma, il 24 agosto. La famiglia, prima di tornare in Puglia, aveva deciso di fare una passeggiata al Bioparco della capitale dopo la scintigrafia sequenziale eseguita al Bambin Gesù per il piccolo Giuseppe. Il ragazzino, fin dai 10 mesi di vita, è affetto da un reflusso vescico-ureterale bilaterale .

"Ho portato la mia famiglia al Bioparco per una passeggiata dopo le analisi, eravamo contenti poi la scoperta del furto". Ora "l'unica cosa che mi interessa - sottolinea Filannino su Facebook - è recuperare con il vostro aiuto una cartellina di cartone con elastico di colore verde con su scritto Filannino Peppe, contenente tutti i risultati clinici dal 2010 a oggi con cartelle cliniche, radiografie, esami e tanti appunti di dottori e professori dove siamo stati in visita negli anni trascorsi, vi chiedo gentilmente di condividere questo post a chi potrebbe avere amici a Roma, allo scopo di poter recuperarla".



La cartella ancora non è pervenuta, per questo, dopo la denuncia ai carabinieri, sta tentando il tam tam in Rete affinché l'appello non rimanga inascoltato.