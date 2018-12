Incidente stradale nel Frusinate: muore donna, feriti due bimbi

Una donna è morta e i suoi due figli anni sono rimasti feriti in un'incidente stradale avvenuto sulla superstrada Cassino-Sora, in provincia di Frosinone. La vittima è una donna che proprio il giorno di Natale avrebbe compiuto 35 anni mentre i bambini, di 8 e 4 anni, sono rimasti fortunatamente feriti in modo non grave. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza persona.