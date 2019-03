Inchiesta archiviata, assessore Frongia: ringrazio Procura di Roma

"Ringrazio la Procura di Roma per aver chiarito la mia posizione e richiesto l'archiviazione nella vicenda che mi vede coinvolto". Lo ha affermato l'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia dopo l'archiviazione dell'indagine per corruzione nell'inchiesta sullo Stadio della Roma. "Ribadisco quanto detto anche in passato: non ho mai tenuto comportamenti illegali né scorretti. Non ho mai chiesto, fatto o ricevuto favori", ha aggiunto.