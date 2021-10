Incendio Roma, vigili del fuoco escludono la presenza di persone

Ansa

I vigili del fuoco hanno escluso in modo definitivo la presenza di persone coinvolte nell'incendio che sabato sera è scoppiato sul Ponte dell'Industria a Roma. Il lavoro delle per la messa in sicurezza dell'area però prosegue. Un incendio simile, ma di proporzioni ridotte, aveva ha interessato il ponte già nel febbraio 2013: in quel caso le fiamme si erano sprigionate da alcune baracche presenti sotto la struttura.