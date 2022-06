Incendio Malagrotta, comune: "Ordinanza chiusure a scopo precauzionale

Le misure varate dall'ordinanza comunale a seguito dell'incendio a Malagrotta, che prevedono il divieto di consumo dei cibi prodotti nell'area, dell'uso dei foraggi e la chiusura degli asili, sono state prese "a scopo precauzionale".

Dal Campidoglio fanno sapere che "per ora sembrano scongiurate emergenze particolari ma dati certi sulla situazione ambientale si avranno fra 48 ore". Prevista nel pomeriggio una riunione tra Prefettura, Regione e Comune di Roma per trovare una soluzione per le 900 tonnellate di rifiuti che venivano trattate nel Tmb andato a fuoco.