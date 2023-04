In fiamme peschereccio nel porto canale di Fiumicino

Allarme nel porto canale di Fiumicino, dove un peschereccio della piccola pesca è andato a fuoco nella tarda serata di domenica.

La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata poco prima di mezzanotte per un peschereccio in fiamme nel tratto del canale destinato a ricovero per le unità della piccola pesca a ridosso del ponte Due giugno. Complesse le operazioni di spegnimento a causa del fatto che le fiamme hanno bruciato i cavi di ormeggio e il mezzo è andato alla deriva lungo il canale. In corso di accertamento le cause dell'incendio che ha distrutto l'imbarcazione.