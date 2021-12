Infermiera No vax reintegrata dal giudice, la Asl di Roma farà ricorso

Ansa

La Asl Roma 6 farà ricorso contro la sentenza del giudice del lavoro per il reintegro di una dipendente No vax e chiederà la sospensione all'ordine professionale degli infermieri. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La Asl ha applicato la legge e peraltro nel frattempo le misure sono state estese, non solo al personale sanitario, ma anche a quello amministrativo del servizio sanitario", ha ricordato D'Amato.