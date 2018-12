Furto "Pietre d'inciampo", Segre: "Gesto orribilmente vigliacco"

Trovo che "rubare le lapidi che non hanno tomba sia una cosa talmente orribilmente vigliacca che non ho parole". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre, commentando il furto delle 20 "Pietre d'inciampo" in memoria degli ebrei deportati, avvenuto nella notte a Roma. "La pietra - ha spiegato - si può rimettere tutte le volte che si vuole, ma chi fa un gesto di questo genere, lui è irripetibile per se stesso".