Furto Pietre d'inciampo,saranno ripristinate a spese del Campidoglio

Il Campidoglio intende ripristinare velocemente le venti Pietre d'inciampo trafugate nel rione Monti a Roma. Lo ha deciso il sindaco Virginia Raggi, disponendo il pagamento dei lavori necessari per realizzare nuove pietre e per posizionarle al loro posto. La Procura ha aperto un fascicolo per furto aggravato dall'odio razziale.