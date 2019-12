Frosinone, scontro tra auto nella notte di Natale: muore una 26enne

Tragedia nella notte di Natale ad Arce, nel Frusinate. Una giovane di 26 anni è morta in un incidente stradale. Lo scontro tra due auto - su una delle quali viaggiava la 26enne con suo padre - sarebbe avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce. La giovane si stava dirigendo in chiesa per la messa di Natale. Il padre e il conducente dell'altra auto sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.