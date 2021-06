16 giugno 2021 19:41

Vaticano, il Papa riceve in dono un monopattino elettrico (bianco ovviamente)

Un monopattino elettrico (bianco ovviamente), simbolo dell'amore e il rispetto per l'ambiente urbano e incentivo per una mobilità più pulita e sostenibile. E' il dono ricevuto da papa Francesco in Vaticano da parte di Assosharing, l'associazione di categoria del comparto sharing mobility in Italia, impegnata nella sfida per lo sviluppo sostenibile.