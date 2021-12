17 dicembre 2021 09:08

"Tanti auguri Papa Francesco", al Santo Padre i disegni dei bambini di Roma nel giorno del suo 85esimo compleanno

Disegni, biglietti di auguri e anche un videomessaggio di buon compleanno a Papa Francesco. Così i bambini della periferia di Roma hanno voluto manifestare al Santo Padre la loro vicinanza e il loro affetto nel giorno del suo 85esimo compleanno. "Quando vieni a trovarci?", gli chiedono nel video girato da Telepace e dall'Associazione Fonte di Ismaele, attiva nel quartiere Tuscolano per aiutare i bambini vulnerabili insieme con l'Istituto di medicina solidale onlus e con l'Elemosineria apostolica. I piccoli dicono al pontefice che lo vorrebbero incontrare per abbracciarlo ma anche per "giocare insieme" e "fare i compiti", e naturalmente anche per dargli i loro regali.