Suicidio Catricalà, polizia scientifica al lavoro: sequestrata l'arma

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' stata sequestrata dalla polizia la pistola con cui l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust Antonio Catricalà si è suicidato nella sua abitazione a Roma. L'arma era regolarmente detenuta. A dare l'allarme la moglie che era in casa con lui. Nell'abitazione al primo piano di una palazzina nel quartiere Parioli sono in corso i rilievi dalla polizia scientifica.

Il suicidio di Antonio Catricalà: leggi l'approfondimento