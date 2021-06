19 giugno 2021 14:51

Strage di Ardea, palloncini e fiori bianchi per l'ultimo saluto a David e Daniel

Palloncini bianchi e azzurri e tante corone di fiori bianchi per l'ultimo saluto, ad Ostia, a David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi domenica ad Ardea. I feretri dei bambini, di colore bianco, sono arrivati in due auto di colore chiaro. Per i funerali, sono stati predisposti servizi di vigilanza delle forze dell'ordine dentro e fuori la chiesa di Santa Maria Regina Pacis a Ostia. Presente anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo in rispetto del proprio dolore.