Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lazio
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

operazione della polizia

Sfruttamento della prostituzione: 21 fermi tra Italia e Romania

L'organizzazione reclutava giovani donne con il metodo del "lover boy", instaurando relazioni sentimentali apparenti per indurle a trasferirsi in Italia e poi costringerle alla prostituzione

19 Nov 2025 - 09:04
4 foto