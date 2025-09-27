Logo Tgcom24
VICINO A CASSINO (FROSINONE)

Scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette

Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà una struttura capace di produrre 7,2 milioni di "bionde" al giorno. L'accesso era consentito da un complesso congegno idraulico che si attivava con un telecomando segreto

27 Set 2025 - 07:37
