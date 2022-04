11 aprile 2022 16:42

Roma, spacciava panetti di hashish "firmati" Covid: arrestato un 56enne

Nel vano motore della sua auto hanno trovato dieci panetti di hashish, un chilo in tutto, tutti marchiati con la scritta Covid. L'uomo, un romano di 56 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai carabinieri di Roma Acilia mentre si aggirava in auto. I militari lo hanno seguito e fermato. Subito hanno notato che era nervoso e, perquisendo il veicolo, hanno scoperto la droga e poco più di mille euro nel giubbotto. Arrestato, dopo l'udienza di convalida per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo.