16 marzo 2021 16:58

Roma, Rosina e Giuseppe ricoverati per Covid riuniti grazie agli infermieri

Le lacrime di Rosina e Giuseppe, marito e moglie, ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale San Filippo Neri e che grazie al buon cuore del personale sanitario hanno potuto incontrarsi e per qualche istante tenersi per mano. E' la toccante immagine che arriva dall'ospedale romano, da sempre in prima linea nella battaglia al Covid anche in questa terza ondata.