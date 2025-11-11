Logo Tgcom24
Cronaca
Lazio
in via Cesare Tallone

Roma, incendio in un edificio occupato alla periferia: un ferito

Vigili del fuoco sul posto con due autobotti e un'autoscala, con cui hanno evacuato le persone rimaste all'interno

11 Nov 2025 - 09:35
