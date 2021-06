12 giugno 2021 21:43

Open day 12-16 anni nel Lazio: affluenza da record

Migliaia di ragazzi nel Lazio si sono recati negli hub dedicati allo Junior Open day. Tra cartoline di Harry Potter, borracce ecologiche, spille e grandi lavagne delle dediche si è svolta la prima giornata dell'iniziativa riservata alla fascia d'età 12-16 anni. Un appuntamento che vede coinvolti 43 centri vaccinali sul territorio regionale per due weekend. Tanti i messaggi lasciati dai ragazzi sulle lavagne delle dediche. Tra questi qualcuno ha scritto: "Grazie al vostro coraggio ci salverete tutti" mentre una ragazza: "Finalmente si torna in compagnia" e c'è chi ha lanciato un messaggio di speranza: "Daje, torneremo ad abbracciarci". In un solo giorno, grazie a questa iniziativa, 10mila ragazzi sono stati immunizzati.