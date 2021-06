08 giugno 2021 16:07

Nubifragio su Roma, città allagata: attimi di paura in un asilo

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma e sono numerose le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco. In particolare i pompieri sono intervenuti in via Castelnuovo di Porto numero 14 per soccorrere 40 bambini e sei adulti bloccati in un asilo allagato. I piccoli e il personale sono stati portati fuori della struttura scolastica e messi in sicurezza in un albergo nelle vicinanze. Contattati i genitori per poter riprendere i bimbi.