Nel Lazio pazienti Covid curati a casa con il progetto di teleassistenza

Un momento della presentazione di "10 per 10", un progetto pilota di telemonitoraggio e teleassistenza dei pazienti Covid-19, a Roma. Dieci medici di medicina generale del territorio della Asl Roma 3 potranno seguire a distanza cento pazienti (dieci ognuno) attraverso piccole apparecchiature di ultimissima generazione messe a disposizione da Takeda. Il progetto pilota è realizzato dalla Regione Lazio e dall'istituto per le malattie infettive di Roma, in collaborazione con la Federazione dei Medici di medicina generale, la Asl Roma 3, ADiLife e Takeda Italia.