30 novembre 2022 11:42

Natale, a Roma è tornato Spelacchio ma questa volta è a impatto zero

E' tornato Spelacchio: è arrivato il 29 novembre a piazza Venezia dove è cominciato l'allestimento del nuovo albero di Natale di Roma. Alto 23 metri, l'abete del Caucaso viene da un vivaio della provincia di Varese e sarà allestito con 100mila lampadine e 800 sfere di colore rosso, oro e argento. Sarà a impatto zero, così come l'illuminazione di via del Corso, poiché alimentato dal fotovoltaico di Acea. L'8 dicembre alle 18 verrà acceso dal sindaco Roberto Gualtieri.