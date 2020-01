Maurizio Palmulli, 67enne meglio noto come "Mister Ok", non ha tradito le attese. Anche quest'anno, infatti, l'uomo coi capelli lunghi e il costume blu, ha compiuto il celebre tuffo nel Tevere dando così il benvenuto al 2020 davanti a una folla di turisti, fan, curiosi o semplici cittadini di Roma. Il salto, il trentaduesimo per "Mister Ok", è avvenuto, come di consueto, dal Ponte Cavour.