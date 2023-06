15 giugno 2023 14:52

Fotogallery - Maltempo a Roma, in viale Libia si apre una voragine

Dopo il nubifragio che si è abbattuto su Roma, in viale Libia si è aperta una voragine. Alcune auto parcheggiate sono finite nella fossa. Non sono stati segnalati feriti. Sempre nella Capitale è stata ordinata la chiusura delle banchine del Tevere: a deciderlo la Protezione civile per motivi di sicurezza per un probabile innalzamento del fiume.