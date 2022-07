09 luglio 2022 20:54

Incendio a Roma, la nube nera sopra al Colosseo: "Usate le mascherine"

E' visibile praticamente da tutta la capitale la nube nera che si è alzata nell'incendio scoppiato in un autodemolitore nel quartiere Centocelle di Roma. Paura tra i cittadini che, nella zona coinvolta dal rogo, sono stati invitati a non aprire le finestre e ad usare le mascherine per proteggere le vie aeree.