26 gennaio 2022 12:04

Il Papa costretto a rinunciare alla camminata tra i fedeli: "Ho un ginocchio infiammato"

Il Papa cammina a fatica durante l'udienza generale nell'Aula Paolo VI, e ai fedeli presenti ha confessato di avere un problema al ginocchio. "Oggi non potrò andare fra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra: si è infiammato un legame del ginocchio ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarmi. E' una cosa passeggera". Poi ha scherzato: "Dicono che questo viene solo ai vecchi e non so perché è arrivato a me".