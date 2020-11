Fiumicino (Roma), geyser di fango e gas mette a rischio un viadotto

Sopralluogo a Fiumicino, sotto il viadotto di via dell'aeroporto, che collega Ostia con la città portuale e lo scalo aereo, chiuso per motivi di sicurezza, a causa di un "geyser" di fango e gas, con un "soffione" di circa 3 metri di altezza, apertosi durante indagini geognostiche per la progettazione del nuovo impalcato, accanto ad uno dei piloni. Il tratto, ha comunicato Anas, rimarrà chiuso fino al 21 dicembre. I disagi sono contenuti per via anche della circolazione viaria ridotta rispetto ai periodi pre pandemia quando la struttura normalmente è percorsa da migliaia di lavoratori pendolari, residenti e visitatori.