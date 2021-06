19 giugno 2021 23:25

Desiree Mariottini, le lacrime in aula | La madre: "Mi aspettavo 4 ergastoli, non ho avuto giustizia"

"Mi attendevo quattro ergastoli, non sono soddisfatta di questa sentenza soprattutto perché uno degli imputati torna libero e questo non doveva succedere. Non ho avuto giustizia ". Lo afferma Barbara Mariottini, madre di Desiree dopo la sentenza della III Corte D'Assise che ha condannato i quattro pusher africani a due ergastoli e pene di 27 e 24 anni e mezzo. Al termine della lettura dal pubblico una donna ha urlato: "Maledetti possiate bruciare all'inferno".