Covid, proteste a Roma contro le misure del governo: 11 fermati e denunciati

Sono 11 i fermati dalla Digos per la protesta non autorizzata a piazza Venezia, al centro di Roma, contro le misure anti-Covid. Verranno denunciati per resistenza e manifestazione non preavvisata. Secondo la polizia, i fermati non sono legati a gruppi particolari. Il raduno è partito da un tam tam sui social. "Tutti uniti al grido Italia libera", avevano scritto gli organizzatori lanciando l'iniziativa.