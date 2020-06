Colpo ai Casamonica a Roma, le foto della villa faraonica sequestrata al clan

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, pubblica le immagini della villa faraonica sequestrata ai Casamonica in un blitz delle forze dell'ordine. "Grazie a Polizia di Stato, Procura di Roma e Antimafia per il blitz contro i Casamonica. Sferrato nuovo duro colpo al clan: arrestate 20 persone e sequestrati beni per 20 mlm euro. Una vittoria per Roma e i suoi cittadini. Avanti", scrive via Twitter il primo cittadino.