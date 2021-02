Auto precipita da viadotto a Roma: un morto

Un'auto è precipitata da un viadotto a Roma intorno alle 14 nei pressi di via degli Orti della Farnesina. A bordo dell'auto c'era solo il conducente: un cittadino romeno di 51 anni che ha perso la vita. Sul posto per i rilievi la polizia locale del XV Gruppo Cassia. L'incidente è avvenuto in via del Foro Italico direzione stadio olimpico, circa 200 metri prima della galleria Giovanni XXIII e l'auto è finita al di sotto del ponte, in un'area privata, all'altezza di via degli Orti della Farnesina. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.