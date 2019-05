Fiumicino, evacuato il terminal 1 per un furgone sospetto

9. Aeroporto di Roma-Fiumicino

Il terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino è stato temporaneamente evacuato. Si sono resi necessari, infatti, dei controlli di sicurezza per la presenza sospetta di un furgone bianco abbandonato proprio davanti al terminal. E' stata inoltre interrotta la viabilità sull'anello viario superiore ma non si sono comunque registrati disagi per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza dallo scalo romano.