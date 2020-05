Fase 2, dal primo giugno riaprono i Musei Vaticani

Dal primo giugno riaprono al pubblico i Musei Vaticani. Lo annuncia una nota in cui si legge che "dopo quasi tre mesi di chiusura, sarà possibile tornare nelle sale in totale sicurezza". Via libera ai visitatori anche nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, dove sono state approntate "misure straordinarie per la sicurezza di tutti e nuovi orari di apertura".